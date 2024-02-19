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Стали известны даты последних звонков и выпускных в школах

Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Источник: Город Казань.KZN.RU

Последние звонки в российских школах пройдут 24—25 мая, а выпускные вечера 28—29 июня. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Также мы сегодня обсудили, приняли решение по поводу проведения последних звонков в регионах, провести последние звонки 24—25 мая, а 28 и 29 июня провести выпускные вечера», — сказал он журналистам.

Ранее стали известны даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году.

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