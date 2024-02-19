Стали известны даты последних звонков и выпускных в школах

Последние звонки в российских школах пройдут
«Также мы сегодня обсудили, приняли решение по поводу проведения последних звонков в регионах, провести последние звонки
Ранее стали известны даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году.
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Последние звонки в российских школах пройдут
«Также мы сегодня обсудили, приняли решение по поводу проведения последних звонков в регионах, провести последние звонки
Ранее стали известны даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году.