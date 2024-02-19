Казахстанцев научат, как жить в браке

Председатель комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Кайрат Камбаров проинформировал, что в марте 2024 года совместно с UNFPA (Фонд ООН в области народонаселения. — Прим.) будет запущен пилотный проект в городах Астана и Шымкент.
«Курсы будут по добрачному безвозмездному консультированию и обучению граждан, подающих заявление на регистрацию брака, по вопросам планирования семьи и семейной психологии, репродуктивного здоровья, планирования семейного бюджета и другим важным вопросам. Все на добровольной основе», — сказал Камбаров.
Программа тренинга состоит из следующих тематических блоков: партнерство и ответственность; планирование семьи и репродуктивное здоровье; правовая грамотность; нулевая терпимость к бытовому насилию; финансовая грамотность; эмоциональный интеллект и навыки коммуникации внутри и за пределами семьи. Как отмечается, после имплементации данной меры, оценки эффекта от ее внедрения, будет рассмотрен вопрос по ее масштабированию.
Ранее мы писали о том, что перед вступлением в брак казахстанцев планируют обучать в течение месяца на специальных курсах. В октябре 2023 года мы рассказывали, что в Казахстане разработали интерактивное пособие «Счастливая казахстанская семья».