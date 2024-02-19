Казахстанцев научат, как жить в браке

Программа тренинга состоит из следующих тематических блоков: партнерство и ответственность; планирование семьи и репродуктивное здоровье; правовая грамотность; нулевая терпимость к бытовому насилию; финансовая грамотность; эмоциональный интеллект и навыки коммуникации внутри и за пределами семьи. Как отмечается, после имплементации данной меры, оценки эффекта от ее внедрения, будет рассмотрен вопрос по ее масштабированию.