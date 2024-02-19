Синоптики рассказали, каким будет март в этом году

По большей части территории, за исключением северных районов и пустынной зоны, в марте бывает от 10 до 15 осадочных дней. .В основном осадки в марте выпадают в виде дождя, но при резких понижениях температуры нередки случаи перехода дождя в снег.
В марте в Узбекистане обычно начинается быстрое повышение температуры воздуха. Средняя температура воздуха в марте бывает на 5−6, а по северу на 7−8 градусов выше, чем в феврале.
Как отмечают синоптики, для марта характерна частая смена направления воздушных потоков. Бурный вынос очень теплого воздуха с юга сменяется затоком холодного воздуха с районов Поволжья, реже с районов Урала и Западной Сибири. Периоды теплой погоды сменяются периодами похолоданий, при которых температура зачастую понижается до 0…-5 градусов.
По предварительным расчетам мировых прогностических центров, март в среднем оценивается как относительно прохладный. Средняя месячная температура воздуха в марте ожидается на 1−2 градуса ниже, местами около нормы и составит +4…+9, по югу — +10…+11 градусов. В течение месяца прогнозируются резкие колебания температуры ночью от 0…-5 до +5…+10 градусов, днем — от +5…+10 до +17…+22, по югу — до +20…+25 градусов. По большей части территории республики месячное количество осадков ожидается около нормы, местами больше нормы.