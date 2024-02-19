Синоптики рассказали, каким будет март в этом году

По предварительным расчетам мировых прогностических центров, март в среднем оценивается как относительно прохладный. Средняя месячная температура воздуха в марте ожидается на 1−2 градуса ниже, местами около нормы и составит +4…+9, по югу — +10…+11 градусов. В течение месяца прогнозируются резкие колебания температуры ночью от 0…-5 до +5…+10 градусов, днем — от +5…+10 до +17…+22, по югу — до +20…+25 градусов. По большей части территории республики месячное количество осадков ожидается около нормы, местами больше нормы.