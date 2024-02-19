В Татарстане ожидается похолодание до −23 градусов

В Татарстане вновь ожидается похолодание. При этом не стоит ждать снега и сильного ветра, сообщает Гидрометцентр республики.
Во вторник, 20 февраля, ночью температура воздуха составит от −9 до −14 градусов, а днем — от −5 до −10 градусов. В этот день погода будет облачной с прояснениями, в вечерние и утренние часы пройдет небольшой снег.
В среду, 21 февраля, столбик термометра покажет до −12 градусов. Днем синоптики прогнозируют до −12 градусов. Порывы ветра будут достигать восьми метров в секунду, осадков не ожидается.
В четверг, 22 февраля, ночью при прояснениях похолодает до −23 градусов. Днем температура воздуха составит от −7 до −12 градусов. На дорогах сохраняется гололедица.
Ранее ученый КФУ Юрий Переведенцев рассказал, когда закончатся февральские морозы.