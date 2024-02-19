Умер худрук Челябинского симфонического оркестра Адик Абдурахманов

Губернатор Алексей Текслер выразил глубокие соболезнования его родным и близким.
«Внезапный уход из жизни Адика Аскаровича — огромная утрата и невосполнимая потеря для Челябинской области, для культуры и искусства не только Южного Урала, но и без преувеличения всей России. Трудно говорить в прошедшем времени, но мы искренне гордились, что на нашей земле, рядом с нами и в наши дни творил свое высокое искусство этот пронзительно искренний, яркий и удивительно талантливый человек», — сказал глава региона.
Он также отметил, что будут приняты решения по увековечиванию памяти о безвременно ушедшем музыканте и педагоге.
Адик Абдурахманов — Заслуженный артист Российской Федерации, основатель, художественный руководитель и дирижер Челябинского симфонического оркестра при Челябинской государственной филармонии.
В 2017 году ему присвоено звание «Почетный гражданин города Челябинска».
Добавим, 16 января музыканту исполнилось 62 года.