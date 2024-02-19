Дороги перекрыты в четырёх областях Казахстана

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на четырёх дорогах республиканского значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол».