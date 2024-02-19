Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Дороги перекрыты в четырёх областях Казахстана

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на четырёх дорогах республиканского значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол».
Источник: Baigenews

В Жамбылской области перекрыт участок трассы «Алматы-Ташкент-Термез» между сёлами Кенен и Кайнар. Движение транспорта осуществляется через старый перевал Кордай.

В области Жетысу невозможно проехать по трассе «Ушарал-Достык» — от станции Коктума до станции Достык.

В Костанайской области ограничение действует на трассе «Жезказган-Петропавловск» — от границы области Улытау до Аркалыка.

В области Улытау — также на трассе «Жезказган-Петропавловск» от посёлка Улытау до границы Костанайской области.

На дорогах республиканского значения задействовано 694 единиц техники и 1 536 человек.