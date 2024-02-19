Мороз и местами осадки: какой будет погода в Казахстане 20 февраля

АЛМАТЫ, 19 фев — Sputnik. На большей части Казахстана ожидается морозная погода без осадков, сообщает Казгидромет. Лишь на западе, юге, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется снег с низовой метелью. На юге, юго-востоке, в центре — усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке страны — туман.