Мороз и местами осадки: какой будет погода в Казахстане 20 февраля

АЛМАТЫ, 19 фев — Sputnik. На большей части Казахстана ожидается морозная погода без осадков, сообщает Казгидромет. Лишь на западе, юге, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется снег с низовой метелью. На юге, юго-востоке, в центре — усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке страны — туман.
В Жетысуской области сохраняется очень сильный мороз 30−35 градусов, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области 45 градусов.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 29−31, днем 17−19 мороза.
Алматы: переменная облачность, днем небольшой снег. Ветер юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 17−19, днем 7−9 мороза.
Шымкент: переменная облачность, временами снег, туман. Ветер восточный, юго-восточный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью 6−8, днем 0−2 мороза.