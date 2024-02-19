Как планируют развивать массовый спорт в Казахстане

«Два года назад я вам (Серик Жарасбаев — Прим.ред.) лично говорил, почему ДЮСШ не оцифровано. Вы ушли и вернулись на эту должность. Но до сих пор нет цифровизации. Работа министерства туризма и спорта, скажем так, на двойку-тройку. Сколько было собраний в рабочей группе… ни одно изменение не сделано. Это говорит о том, что министерство не протоколирует эти рабочие группы, не делает выводы, не работает с общественностью. Я говорю это замечание для правительства и администрации президента. Если вы как министерство туризма и спорта не доведёте цифровизацию ДЮСШ до 31 мая, то считаю, вы не имеете право занимать свои должности», — заявил Ергалиев.