Белорусские спортсмены отправились на «Игры Будущего» в Казань

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Шесть белорусских спортсменов примут участие в международном мультиспортивном форуме «Игры Будущего» в Казани, сообщает Sputnik.
Беларусь будет представлена в двух видах спорта — фиджитал-баскетболе и фиджитал-единоборства. Фиджитал — это инновационное направление в сфере спорта, в рамках которого сочетаются физические и цифровые активности.
Суть соревнований в том, что участники сперва будут соперничать в видеоиграх, а потом на спортивных площадках. То есть условные футболисты сразятся между собой в FIFA, а после проведут реальную игру на поле.
В соревнованиях по фиджитал-баскетболу примут участие четверо наших спортсменов, объединившихся в команду Exponenta Team. В смешанных единоборствах — компьютерных и реальных — сразятся бойцы белорусской Академии ММА Антонина Манько и Александр Ковалев.
«Такая концепция мультиспортивных соревнований была разработана, чтобы соответствовать духу времени — спортсмен должен быть развит и в компьютерных, и в физических дисциплинах», — рассказал Sputnik исполнительный директор Белорусской федерации панкратиона и боевых искусств Андрей Макаренко.
Зачет будет вестись по сумме набранных баллов в двух дисциплинах.
Первые соревнования в цифровом и естественном форматах прошли на территории Беларуси в 2023 году — Президентский спортивный клуб и Белорусская федерация панкратиона и боевых искусств провели три турнира по фиджитал-единоборствам.
Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Участники сразятся в 21 дисциплине, они будут поделены на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Турнир соберет более двух тысяч спортсменов из 107 стран. Ожидается, что соревнования посетят лидеры ряда стран.