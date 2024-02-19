На поверхности Цимлянского водохранилища образовались ледяные ежики и торосы

Кадры забытого природного явления опубликовал DonDay-Волгодонск 18 февраля с ссылкой на фотографа Сергея Гибкова.
Весь этот сезон водное пространство постоянно удивляло дончан. Совсем недавно на нем расцветали морозные цветы, а на берегу появлялись ледяные шары.
После на Цимлянском водохранилище появилась рыхлая шуга. А сегодня там сверкают великолепные ледяные ежики, в это же время берега накрыты торосами.
Изощренные формы и изящество ледяных ежиков поражают воображение. Торосы же вызывают восхищение своей мощью и структурой, переливаясь в глубоких оттенках бирюзового цвета.
Торосы — это массивные скопления льда. Они выбрасываются на берега из-за давления и сжатия льда и создают невероятную картину.