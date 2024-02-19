Левдиков рассказал о ходе строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде

Начат процесс разработки и крепления котлована в тупиках за станцией «Горьковская», заключен контракт на проектирование и строительство одной новой станции и линии метрополитена — от станции «Буревестник» до станции «Сормовская». Об этом гендиректор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков рассказал в ходе заседания постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству городской Думы Нижнего Новгорода 19 февраля.