Левдиков рассказал о ходе строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде

Начат процесс разработки и крепления котлована в тупиках за станцией «Горьковская», заключен контракт на проектирование и строительство одной новой станции и линии метрополитена — от станции «Буревестник» до станции «Сормовская». Об этом гендиректор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков рассказал в ходе заседания постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству городской Думы Нижнего Новгорода 19 февраля.
«Мы понимаем, какое важное значение для города имеют три дополнительных станции метрополитена, поэтому держим вопрос хода строительства на контроле, рассматривая его ежеквартально. Работа непростая, с учетом необходимости решения сложнейших технических вопросов, связанных с вынесением коммуникаций, проведением дополнительных изыскательских мероприятий. Главное, что она ведется без срыва сроков», — прокомментировал доклад председатель постоянной комиссии Станислав Прокопович.
Ранее мы сообщали, что еще два тоннелепроходческих щита доставили в Нижегородскую область.