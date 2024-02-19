Восточный выезд сократит до 10 минут дорогу от центра Уфы до трассы М-5

Так как магистраль будет платной, её качество и предоставляемые услуги должны быть на высшем уровне, сказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на совещании в правительстве.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Рб Александра Клебанова, стоимость проезда для I категории транспортных средств (легковые автомобили) в дневное время суток будет составлять 100 ₽, в ночное 20 ₽, для остальных категорий — 250 ₽ и 50 ₽, соответственно.
«Учитывая опыт других регионов, такая сумма является оптимальной для того, чтобы дать возможность гражданам убедиться, что пользование платной дорогой в конечном итоге приводит к экономии топлива и времени. Автолюбители смогут добираться из центра Уфы до М-5 всего за 10 минут».
В соответствии с законодательством проезд по Восточному выезду будет бесплатным для общественного транспорта, школьных автобусов, машин спецслужб и почты. Премьер-министр поручил минтрансу определить категорий граждан, имеющих право бесплатного проезда.
Напомним, что «Восточный выезд» представляет собой тоннель протяженностью 1,2 км, мостовой переход с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной автомобильной дороги с выездом на федеральную трассу М-5 «Урал». Скорость движения по магистрали составит 110 км/ч, в тоннеле — 80 км/ч.