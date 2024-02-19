Восточный выезд сократит до 10 минут дорогу от центра Уфы до трассы М-5

«Учитывая опыт других регионов, такая сумма является оптимальной для того, чтобы дать возможность гражданам убедиться, что пользование платной дорогой в конечном итоге приводит к экономии топлива и времени. Автолюбители смогут добираться из центра Уфы до М-5 всего за 10 минут».