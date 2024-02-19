Новое расписание будет действовать до 17 марта. Электропоезда из Краснодара, Туапсе, Лазаревской и Лоо будут ходить до станции Сочи по укороченному маршруту.
Для перевозок пассажиров со станции Сочи назначили 12 дополнительных рейсов до станции Имеретинский Курорт, шесть дополнительных рейсов до аэропорта и один дополнительный рейс до станции Роза Хутор.
«Просьба к пассажирам заранее планировать маршрут передвижения с учетом того, что прохождение зоны досмотра и пересадка на другой электропоезд до станции Сочи может занять до 30 минут», — предупредили в СКЖД.
Татьяна Ручкина.
Движение на Черноморском побережье разделят на две зоны на время ВФМ
В связи с проведением Всемирного фестиваля молодежи в Сочи изменится расписание движения пригородных поездов. Как сообщает пресс-служба СКЖД, с 20 февраля пригородное движение на Черноморском побережье разделят на две зоны с возможностью пересадки до станции Сочи.
Новое расписание будет действовать до 17 марта. Электропоезда из Краснодара, Туапсе, Лазаревской и Лоо будут ходить до станции Сочи по укороченному маршруту.