Движение на Черноморском побережье разделят на две зоны на время ВФМ

Новое расписание будет действовать до 17 марта. Электропоезда из Краснодара, Туапсе, Лазаревской и Лоо будут ходить до станции Сочи по укороченному маршруту.



Для перевозок пассажиров со станции Сочи назначили 12 дополнительных рейсов до станции Имеретинский Курорт, шесть дополнительных рейсов до аэропорта и один дополнительный рейс до станции Роза Хутор.



«Просьба к пассажирам заранее планировать маршрут передвижения с учетом того, что прохождение зоны досмотра и пересадка на другой электропоезд до станции Сочи может занять до 30 минут», — предупредили в СКЖД.



Татьяна Ручкина.