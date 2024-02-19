Главные новости к вечеру 19 февраля

ЕК начала легализацию использования доходов от активов РФ

Евросоюз сможет использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования производства оружия для Украины.



В правительстве одобрили штрафы за невыполнение задач теробороны

Рассматривать такие дела будут военные комиссариаты.



Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон-грата из-за сравнения им Холокоста и израильскими действиями в секторе Газа.



Принадлежавшая Порошенко фабрика Roshen перешла в собственность РФ

Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов.



В Москве осудили активистов «Стопхама» за драку со спецназом

По версии обвинения, фигуранты спровоцировали конфликт с полицейским спецназом, который на тот момент находился на спецзадании.