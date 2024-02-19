Синоптики сказали, какой будет погода в Беларуси в марте 2024

Судя по информации сайтов долгосрочных прогнозов погоды, март в Минске начнется с температуры +5, а 5 марта может быть +9. К 8 арта, правда, вполне возможно похолодает до +4. А в южном Бресте эти качели будут с +4 до +11, в северном Витебске от +2 до +6.