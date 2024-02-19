Синоптики сказали, какой будет погода в Беларуси в марте 2024

Если заглянуть в прогноз погоды на ближайшие дни, то на душе станет теплее. Да, на дворе пока еще февраль, но не лютый.
Прогноз погоды в Беларуси на
Во вторник, 20 февраля, погодные условия в Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с территории Польши, сообщает pogoda.by. В большинстве районов пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь), а ночью местами по западу Беларуси ожидается сильный снег.
Ночью будет от −9 по северо-востоку до +3 по юго-западу, а максимальная температура днем −2..+4, в юго-западных районах ждут +5..+7.
В среду, 21 февраля, в юго-западные районы начнет распространяться теплая воздушная масса из Атлантики. Снова обещают осадки. Температура воздуха минимальная ночью −5..+2, по юго-западу до +4, максимальная днем составит от 0 по северо-востоку до +8 по юго-западу.
А в четверг, 22 февраля, ожидается еще теплее. По-прежнему балом будут править атлантические воздушные массы. Ночью прогнозируют −3..+4, а максимальная температура днем +1..+8, в юго-западных районах страны до +10.
Какая погода будет в Беларуси в конце февраля 2024 года
В ближайшие выходные,
В последние дни февраля возможно временное похолодание, но все равно зима закончится теплой, плюсовой погодой.
Какая погода будет в марте 2024 года в Беларуси
От синоптиков мы знаем, что климатическая весна наступает, когда среднесуточная температура переходит через ноль в сторону положительных значений. Чаще всего это случается в третьей декаде марта.
Судя по информации сайтов долгосрочных прогнозов погоды, март в Минске начнется с температуры +5, а 5 марта может быть +9. К 8 арта, правда, вполне возможно похолодает до +4. А в южном Бресте эти качели будут с +4 до +11, в северном Витебске от +2 до +6.
И дальше месяц будет проходить в таком же погодном ключе, когда волны тепла будут сменяться волнами холода. Погода весной капризная и могут быть разные сюрпризы.
Вот, например, средняя температура воздуха весеннего сезона 2023 года в Беларуси составила +8,2, что на 0,9 выше климатической нормы. При этом средняя температура марта и апреля была выше нормы (на +1,9 и +1,0 соответственно), а май был очень холодным, ниже климатической нормы на 0,4.
А средняя температура весеннего сезона 2022 года составила +6,2, что на 1,1 градуса ниже климатической нормы. Март был близок к норме, а вот апрель и май были холодными.
Если заглянуть в историю метеонаблюдений, то напомним, что самым холодным был март 1952 года. Тогда было почти на 10 градусов ниже нормы. Последний подобный очень холодный март был в 1987 году. А существенно теплее, это уже на 3−4 градуса теплее нормы, зафиксировали в последний раз в 2017 году.