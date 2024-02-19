Частные дома Краснодара ушли под воду

Как ранее сообщало информагентство, проблема с застоем воды сохраняется в пригороде краевой столицы. На территории хутора Ленина остается затоплено кладбище. Сложность ситуации обостряется отсутствием на территории ливневой канализации, что является следствием того, что кладбище было устроено до вступления в силу Федерального закона № 8-ФЗ от 12 января 1996 года «О погребении и похоронном деле».