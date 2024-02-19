Назван неожиданный эффект кофе на организм

Помимо этого, кофе улучшает работу перистальтики кишечника и полезен людям, страдающим запорами. Однако вместе с тем напиток обладает мочегонным эффектом и вымывает минералы. По этой причине осторожнее с напитком нужно быть беременным и женщинам в период менопаузы. В остальных случаях после кофе следует выпивать стакан воды.