Назван неожиданный эффект кофе на организм

Кофе при всех известных качествах обладает и многими неочевидными для большинства свойствами. Этот напиток показан людям, которые генетически предрасположены к болезни Пракинсона, рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.
— Этот напиток улучшает систему кровообращения в зоне дофаминовых и ацетилхолиновых рецепторов, что позволяет отсрочить проявление заболевания, либо нивелировать активность его течения, — отметила она.
Помимо этого, кофе улучшает работу перистальтики кишечника и полезен людям, страдающим запорами. Однако вместе с тем напиток обладает мочегонным эффектом и вымывает минералы. По этой причине осторожнее с напитком нужно быть беременным и женщинам в период менопаузы. В остальных случаях после кофе следует выпивать стакан воды.
Пить кофе во время еды или сразу после вредно, так как он мешает усвоению магния, железа и цинка. Врач посоветовала наслаждаться напитком между приёмами пищи, выдерживая двухчасовой интервал.
Источник: gazeta.ru.