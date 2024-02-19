В Астане школьников первой смены из-за мороза 20 февраля перевели на дистанционку

АЛМАТЫ, 19 фев — Sputnik. В Астане учащиеся 0−9 классов завтра будут учиться дистанционно, сообщили в управлении образования города.
«В связи с ухудшением погодных условий 20 февраля учащиеся 0−9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения», — говорится в сообщении.
Согласно прогнозу Казгидромета, в Астане ночью температура воздуха будет 29−31, а днем 17−19 мороза.
Ранее сообщалось, что аким Астаны Женис Касымбек обратился к жителям столицы в связи с буранами. Глава города заявил, что’пожилым людям и детям во избежание травм необходимо воздержаться от выхода на улицу".
МЧС в период штормовых предупреждений и при ухудшении метеоусловий настоятельно рекомендует:
не выезжать в дальние поездки;
населению, проживающему в сельской местности, воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния;
не выезжать за пределы населенных пунктов;
не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия;
по возможности находиться в населённых пунктах, кемпингах, придорожных кафе.