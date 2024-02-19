В Восточном Казахстане в возрасте 98 лет умер ветеран ВОВ

«Его труды это страницы истории, и их оригинальность в том, что они являются первоисточниками. Гавриил Одинцов автор книг: “История Казахстана, XX век”, “Культура Казахстана”, “Казахстанцы в годы Великой Отечественной войны”. Всей своей жизнью Гавриил Васильевич проявлял пример мужественного, честного и отзывчивого человека. Департамент полиции и Совет ветеранов ОВД и НГ Восточно-Казахстанской области выражает соболезнования родным, близким и всем, кто знал Гавриила Васильевича Одинцова. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах».Пресс-служба ДП ВКО.