Участок М-5 «Урал» в Башкирии закроют из-за взрывных работ возле Аши

В Упрдор «Приуралье» напоминают, что это будет продолжаться до октября.
Ограничение действует с 9 до 14 часов 20 февраля.
Легковые машины могут объехать закрытый участок по маршруту Аша — Миньяр — Сим. Для большегрузов и автобусов альтернатив нет.
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В Упрдор «Приуралье» напоминают, что это будет продолжаться до октября.
Ограничение действует с 9 до 14 часов 20 февраля.
Легковые машины могут объехать закрытый участок по маршруту Аша — Миньяр — Сим. Для большегрузов и автобусов альтернатив нет.