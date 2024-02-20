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Участок М-5 «Урал» в Башкирии закроют из-за взрывных работ возле Аши

Традиционно по вторникам (и четвергам) в Башкирии на полдня для большегрузов закрывается участок трассы М-5 от поселка Фёдоровка под Уфой до границы с Челябинской областью — возле Аши идёт реконструкция дороги с буровзрывными работами.

В Упрдор «Приуралье» напоминают, что это будет продолжаться до октября.

Ограничение действует с 9 до 14 часов 20 февраля.

Легковые машины могут объехать закрытый участок по маршруту Аша — Миньяр — Сим. Для большегрузов и автобусов альтернатив нет.