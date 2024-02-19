Число закрытых дорог из-за непогоды увеличилось в Казахстане

В Абайской области в связи с понижением температуры воздуха до −40°С на всех трассах областного и республиканского значения ограничено движение для дизельных авто и общественного транспорта. Также перекрыт участок дороги от села Калбатау до села Кокпекты по трассе Омск — Майкапчагай.