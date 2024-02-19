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Число закрытых дорог из-за непогоды увеличилось в Казахстане

По состоянию на 22:00 19 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 22 автодорогах республиканского значения в 8 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.
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В Абайской области в связи с понижением температуры воздуха до −40°С на всех трассах областного и республиканского значения ограничено движение для дизельных авто и общественного транспорта. Также перекрыт участок дороги от села Калбатау до села Кокпекты по трассе Омск — Майкапчагай.

В Восточно-Казахстанской области в связи с понижением температуры воздуха до −45°С по всем направлениям ограничено движение для дизельных авто и общественного транспорта.

В Жамбылской области: перекрыта дорога от села Кенен до села Кайнар по трассе Алматы — Ташкент — Термез для всех видов транспорта (движение осуществляется через старый перевал Кордай).

В Жетысуской области закрыта для дизельных авто и общественного транспорта закрыта дорога от Ушарала до границы Абайской области по трассе Алматы — Усть-Каменогорск.

В Карагандинской области:

закрыта дорога от Каркаралинска до границы Абайской области по трассе Караганда — Аягоз-Бугаз для дизельных авто и общественного транспорта;закрыта дорога от границы Улытауской области до посёлка Топар по трассе «Кызылорда-Павлодар» для дизельных авто и общественного транспорта.

В Костанайской области закрыта дорога для всех видов транспортных средств от границы Улытауской области до Аркалыка по трассе «Жезказган-Петропавловск».

В Павлодарской области закрыта дорога от поселка Кенжеколь до границы Абайской области, примыкающая к трассе Омск — Майкапчагай для общественного транспорта и дизельных авто.

В Улытауской области перекрыто движение для всех видов транспорта от поселка Улытау до границы Костанайской области по трассе Жезказган — Петропавловск.

«На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 290 единиц техники и 467 человек». «КазАвтоЖол».

Ранее сообщалось, что в четырех областях Казахстана из-за непогоды закрыли дороги. Отметим, что 20 февраля в ряде областей Казахстана ожидается мороз до −45.