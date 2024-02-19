Число закрытых дорог из-за непогоды увеличилось в Казахстане

В Абайской области в связи с понижением температуры воздуха до −40°С на всех трассах областного и республиканского значения ограничено движение для дизельных авто и общественного транспорта. Также перекрыт участок дороги от села Калбатау до села Кокпекты по трассе Омск — Майкапчагай.
В Восточно-Казахстанской области в связи с понижением температуры воздуха до −45°С по всем направлениям ограничено движение для дизельных авто и общественного транспорта.
В Жамбылской области: перекрыта дорога от села Кенен до села Кайнар по трассе Алматы — Ташкент — Термез для всех видов транспорта (движение осуществляется через старый перевал Кордай).
В Жетысуской области закрыта для дизельных авто и общественного транспорта закрыта дорога от Ушарала до границы Абайской области по трассе Алматы — Усть-Каменогорск.
В Карагандинской области:
закрыта дорога от Каркаралинска до границы Абайской области по трассе Караганда — Аягоз-Бугаз для дизельных авто и общественного транспорта;закрыта дорога от границы Улытауской области до посёлка Топар по трассе «Кызылорда-Павлодар» для дизельных авто и общественного транспорта.
В Костанайской области закрыта дорога для всех видов транспортных средств от границы Улытауской области до Аркалыка по трассе «Жезказган-Петропавловск».
В Павлодарской области закрыта дорога от поселка Кенжеколь до границы Абайской области, примыкающая к трассе Омск — Майкапчагай для общественного транспорта и дизельных авто.
В Улытауской области перекрыто движение для всех видов транспорта от поселка Улытау до границы Костанайской области по трассе Жезказган — Петропавловск.
«На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 290 единиц техники и 467 человек». «КазАвтоЖол».
Ранее сообщалось, что в четырех областях Казахстана из-за непогоды закрыли дороги. Отметим, что 20 февраля в ряде областей Казахстана ожидается мороз до −45.