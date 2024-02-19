75 нетрезвых водителей задержали в Шымкенте

Также полицейские выявили около 20 тысяч нарушений ПДД движения. В том числе: непрохождение техосмотра, незаконное переоборудование транспорта, непристегнутые ремни безопасности, пользование сотовыми телефонами за рулем, нарушение правил маневрирования, выезд на встречную полосу движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, переход дороги в неустановленном месте.