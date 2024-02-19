Строительство станции МЦД-4 Кутузовская в Москве завершат во втором квартале 2024 года

«В рамках строительства остановочного пункта Кутузовская уже построены две пассажирские платформы и надземный пассажирский вестибюль. Это обеспечивает комфортный выход пассажиров на Кутузовский проспект и позволяет соединить остановку с одноименной станцией Московского центрального кольца», — сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.