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Строительство станции МЦД-4 Кутузовская в Москве завершат во втором квартале 2024 года

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Работы по строительству остановочного пункта Кутузовская на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) планируется завершить во втором квартале 2024 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Источник: РИА "Новости"

«В рамках строительства остановочного пункта Кутузовская уже построены две пассажирские платформы и надземный пассажирский вестибюль. Это обеспечивает комфортный выход пассажиров на Кутузовский проспект и позволяет соединить остановку с одноименной станцией Московского центрального кольца», — сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что сейчас ведется возведение надземного пешеходного перехода для интеграции со станцией «Кутузовская» Филевской линии метрополитена.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов добавил, что в целом готовность объекта составляет 65%. «Выполнен монтаж металлоконструкций над съездом с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Кутузовский проспект, ведется монтаж кровли», — отметил он.