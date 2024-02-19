Лучшего рыбака определили в области Жетысу

Организаторами турнира при содействии акимата Алакольского района выступили РГУ «Балхаш-Алакольская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» и охотничий магазин «Причал».
Как сообщил один из организаторов, главный судья мероприятия Максим Кошкин, согласно правилам рыбалка проходила на строго отведенном участке в радиусе 200 метров от берега, на котором были установлены специальные флаги, и в первую очередь был проведен инструктаж по соблюдению требований безопасности. Всем участникам разрешалось сверлить неограниченное количество лунок, но использовать только три. Было разрешено также иметь при себе запасные удочки, применять любые наживки и прикармливать рыбу, используя при этом не более трех видов снастей, причем на каждую снасть допускалось размещение не более двух крючков. Распределение призовых мест производилось по общему весу рыбы, выловленной за время проведения состязания. По итогам соревнований общий улов составил 3,7 кг. В основном на удочки попадался окунь, и лишь одному рыбаку удалось поймать судака.
Самым крупным уловом стал результат Ерсына Калибека из Абайской области — 1150 грамм. Второе и третье места завоевали ушаралцы Оксана Филонова и Ярослав Иванов.
Также были награждены победители по номинациям. Так, еще один житель города Ушарал Жанибек Смагулов стал лучшим в номинациях «Первая пойманная рыба» и «Первый выловленный окунь». Ушаралец Василий Суслов победил в номинации «Первый выловленный судак», а Жомарт Сарсенбеков из Алматинской области — в номинации «Самая маленькая рыба». Самой крупной рыбой, пойманной на соревнованиях, стал 500 граммовый окунь, а самой мелкой — 85 граммовый.
Как отмечают организаторы, принять участие в состязаниях мог любой желающий. Среди участников были и целые семьи. К примеру, один из победителей Жанибек Смагулов приехал на соревнования вместе с сыном.
«Люблю ловить рыбу и этот спорт, это увлечение передалось и моему сыну. Ловить рыбу на свежем воздухе, в компании единомышленников — приятное и полезное для меня занятие. Сегодня мы поймали свой улов, забросив удочку на глубину 30 метров. Самая первая рыба попала на мою удочку. Это был отличный отдых», — поделился впечатлениями рыболов.
К слову, в качестве награды победителям и призерам были вручены благодарственные письма акимата района и специальные подарки для рыбалки от меценатов: магазина «Причал» и ТОО «Ник Ойл».
Учитывая интерес участников, организаторы планируют, что турнир по подледной рыбалке на озере Алаколь станет такой же хорошей традицией, как, к примеру, ежегодный фестиваль бедвотчеров «Крылья Алаколя». При этом отмечается, что основные задачи дружеского турнира — популяризация и дальнейшее развитие рыболовного спорта и туризма в Алакольском районе, пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни, формирование культуры поведения рыбаков и туристов на льду, а также обмен опытом и привлечение молодежи к спортивной ловле рыбы.