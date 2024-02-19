Лучшего рыбака определили в области Жетысу

Как сообщил один из организаторов, главный судья мероприятия Максим Кошкин, согласно правилам рыбалка проходила на строго отведенном участке в радиусе 200 метров от берега, на котором были установлены специальные флаги, и в первую очередь был проведен инструктаж по соблюдению требований безопасности. Всем участникам разрешалось сверлить неограниченное количество лунок, но использовать только три. Было разрешено также иметь при себе запасные удочки, применять любые наживки и прикармливать рыбу, используя при этом не более трех видов снастей, причем на каждую снасть допускалось размещение не более двух крючков. Распределение призовых мест производилось по общему весу рыбы, выловленной за время проведения состязания. По итогам соревнований общий улов составил 3,7 кг. В основном на удочки попадался окунь, и лишь одному рыбаку удалось поймать судака.