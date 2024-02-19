Сценарист фильма «Брестская крепость» Воробьев умер в возрасте 53 лет

Наибольшую известность Константину Воробьеву принесла работа на историческим фильмом российско-белорусского производства «Брестская крепость», режиссером которого стал Александр Котт. В проекте Воробьев выступал в качестве сценариста. Лента была высоко оценена критиками даже на международных фестивалях. В 2011 году сценарист работал над телевизионным продолжением этого фильма, получившим название «Крепость» и представляющим собой небольшой сериал.