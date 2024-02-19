Ушел из жизни белорусский сценарист Константин Воробьев

Константин Воробьев родился 18 сентября 1970 года в Калинковичах (Гомельская область). Окончил Белорусский государственный университет культуры. Работал в Телерадиовещательной организации Союзного государства в Минске. Кроме того, он вел сценарную мастерскую в Институте культуры в Москве.