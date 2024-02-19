Ушел из жизни белорусский сценарист Константин Воробьев

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Союз кинематографистов России сообщил о кончине белорусского сценариста Константина Воробьева.
«19 февраля 2024 года скончался Воробьев Константин Иванович — сценарист и кинопродюсер, лауреат национальных и международных кино- и телефестивалей, член Союза кинематографистов РБ», — сказано в сообщении на сайте союза.
В нем отмечается, что Константин Воробьев выступал соавтором сценария к фильму «Брестская крепость» (2010 год). Также над сценарием работали Владимир Еремин, Алексей Дударев, Екатерина Тирдатова.
Помимо всего, Воробьев являлся кинопродюсером.
«Действительный член (академик) Евразийской академии телевидения и радио (Россия)», — говорится в некрологе.
Жизнь белорусского сценариста оборвалась на 54-году.
Константин Воробьев родился 18 сентября 1970 года в Калинковичах (Гомельская область). Окончил Белорусский государственный университет культуры. Работал в Телерадиовещательной организации Союзного государства в Минске. Кроме того, он вел сценарную мастерскую в Институте культуры в Москве.