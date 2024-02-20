Полиция Алматы ищет нарушителей правил парковки

«Важно понимать, что это проблема самого крупного мегаполиса, и мы должны решить ее общими усилиями, так сказать, сообща. Уверен, это не сложно сделать. Тем более, что каждый из нас ежедневно становится очевидцем ряда нарушений ПДД. Призываем не закрывать глаза на мелкие нарушения, а своевременно сигнализировать об этом в полицию. В свою очередь, заверяем, что меры в отношении правонарушителей будут приняты незамедлительно», — сообщил командир роты полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы Ануар Баймуханов.