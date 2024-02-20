Что можно и нельзя делать в день святого Луки 20 февраля, который называют Могущница

По традиции, хозяйки всегда готовили или пирожки с луком, или пироги. Как правило, выпечкой угощали нищих, а еще приносили ее на кладбища. Кроме того, день святого Луки подходит для того, чтобы приготовить разные отвары из кореньев. Отсюда еще одно название — Феня — спасовы коренья.