Что можно и нельзя делать в день святого Луки 20 февраля, который называют Могущница

Православная церковь 20 февраля вспоминает греческого монаха Луку Елладского. В народе празднуют день святого Луки. Есть еще одно название — Могущница. Оно получило название от растения лапчатка, которое считалось целебным.
Что нельзя делать 20 февраля
Предки верили, что указанная дата считается неудачной для создания семьи. По этой причине на 20 февраля никогда не назначили свадеб. Не следует надевать зеленую одежду. Это может грозить проблемами со здоровьем. Кроме того, не рекомендуется делать дорогие покупки. А еще не начинали важных дел 20 февраля.
Что можно делать 20 февраля
По традиции, хозяйки всегда готовили или пирожки с луком, или пироги. Как правило, выпечкой угощали нищих, а еще приносили ее на кладбища. Кроме того, день святого Луки подходит для того, чтобы приготовить разные отвары из кореньев. Отсюда еще одно название — Феня — спасовы коренья.
Согласно приметам, красное солнце на закате говорит про скорое похолодание и на то, то лето окажется прохладным. В том случае, если облака плывут высоко по небу, то ожидается потепление.