Топ-10 вакансий для подработки назвали белорусам в феврале 2024

Посмотрели объявления в Общереспубликанском банке вакансий и узнали о зарплатах на неполную занятость в Беларуси. Как и месяцем ранее рассматривать будет те вакансии, где предлагается работать не менее, чем на 0,25 ставки: больше — можно, меньше — нет.