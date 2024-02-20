Топ-10 вакансий для подработки назвали белорусам в феврале 2024

Посмотрели объявления в Общереспубликанском банке вакансий и узнали о зарплатах на неполную занятость в Беларуси. Как и месяцем ранее рассматривать будет те вакансии, где предлагается работать не менее, чем на 0,25 ставки: больше — можно, меньше — нет.
Учитель-дефектолог (учитель-логопед, тифлопедагог, сурдопедагог, олигофренопедагог) — такая вакансия открыта в Санаторном детском саду № 360 Минска. Понятное дело, что специалист должен иметь высшее образование — это требование в вакансии указано. Вакансия на 0,25 ставки, зарплата от 156,5 до 200 рублей.
От 156,5 до 173,01 рубля в месяц предлагается аккомпаниатору в народный ансамбль «Звоночки», который располагается на базе Зельвенского районного центра культуры и народного творчества. Аккомпаниатора ищут как минимум со средним специальным образованием, занятость — 0,25 ставки.
Заместитель директора по хозяйственной части (на 0,25 ставки) нужен в Поречскую государственную санаторную школу интернат Гродненского района. Специалист должен иметь диплом о высшем образовании, ежемесячный заработок — от 156,5 до 189,6 рубля.
В одной из школ Бобруйска отрыта вакансия руководителя по военно-патриотическому воспитанию, занятость — все те же четверть ставки, рассматриваются кандидаты с высшим образованием. Зарплата от 156,5 до 170 рублей.
От 156 рублей 50 копеек до 159 рублей — столько можно получать на подработке: 0,25 ставки гардеробщиком. Работник требуется в Пархимовскую базовую школу, находящуюся в Берестовицком районе Гродненской области, требование единственное — среднее образование.
Дежурный требуется в общежитие педагогического университета в Минске, занятость — 0,25 ставки. Работа по двухсменному графику, требования — минимальные: владение русским языком плюс общее среднее. В месяц можно заработать, в зависимости от рабочей загрузки, от 156,5 до 450 рублей.
157 рублей при занятости в четверть ставки предлагают повару в Холомерской сельской участковой больнице, которая находится в Городокском районе Витебской области. От кандидатов — только наличие профтехобразования.
Ровно 156,5 рубля в месяц готовы платить музыкальному руководителю, ищут специалиста детский сад агрогородка Вежи Слуцкого района. Музыкальный руководитель должен иметь высшее образование и опыт работы.
Мормальский детский сад-базовая школа (находится в Жлобинском районе) нуждается в кастелянше на четверть ставки, зарплата — 156 рублей 50 копеек.
Малоритская государственная детская школа искусств ищет уборщика территорий на четверть ставки. Никаких особых требований в вакансии не определено, а вот зарплата указана: 156 рублей 50 копеек.