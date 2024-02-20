Вечерний@Калининград: гражданский суррогат, горох о стенку и слово Чекиста

Серия штормов повредила берегоукрепления на Балтийской косе. Это не стало неожиданностью. Совсем напротив, еще в 2022 году, когда защитная стенка только строилась, специалисты высказывали сомнения в ее долговечности и безопасности для окружающей среды. Но мышка плакала, кололась и продолжала укладывать вдоль берега пластиковые мешки с песком. Теперь обрывки этого пластика засоряют пляж и дрейфуют по просторам Балтики (и не разложатся при нашей жизни), а 30-метровый участок побережья снова беззащитен. «Новый Калининград» попросил экологов и геоморфологов оценить последствия разрушений и предложить действенные решения проблемы. Правда, без особой надежды, что власти хоть на этот раз послушают ученых.