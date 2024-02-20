Пассажиры электричек ЦППК активировали 2,4 млн билетов с помощью сервиса NFC в 2023 году

«Активировать билет удобнее по NFC. Популярность этой функции растет. С начала работы в 2021 году ею воспользовались 3,5 млн раз, причем 2,4 млн — только в 2023 году», — говорится в материале.
Как уточняется, самыми популярными направлениями для оплаты по NFC в прошлом году стали Ярославское — более 800 тыс. билетов, Казанское — 451 тыс., Горьковское — 305 тыс.
Как напомнили в пресс-службе, для активации по NFC нужно оформить билет в мобильном приложении «Расписание и билеты», нажать кнопку «Активировать по NFC» и поднести телефон к турникету и валидатору. Функция работает для гаджетов на Android с модулями NFC.