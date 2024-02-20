Главное — безопасность: хабаровчане поделились методами защиты от бродячих собак

Последние новости не радуют краевую столицу. Все больше горожан стали переживать из-за бродячих собак, которые могут травмировать человека. К тому же животные передвигаются стаей, и если одну можно спугнуть, то, когда их количество намного больше, становится страшно даже компании людей.
В связи с этим, многие хабаровчане стали носить с собой средства защиты, которые, по их мнению, помогут спугнуть агрессивных собак. Горожане поделились своими способами, а вы можете взять некоторые из них на заметку. И помните — большинство этих предметов ни в коем случае нельзя давать детям! И подчеркнем — мы не призываем пользоваться только этими советами. К таким методам надо прибегать только в случае реальной опасности для здоровья и жизни.
ОТВЛЕЧЬ ЕДОЙ
Многие горожане пользуются уже давно известным методом — еда с собой. Смысл в том, что они носят с собой колбасу, сосиски, мясо и прочие продукты, которые очень любят бродячие собаки.
— Я каждый день хожу по тропе, которую облюбовали хвостатые. И каждый день я беру с собой какую-нибудь еду, чтобы отвлечь животных, пока я прохожу мимо. Говорят, что подкармливать нельзя, а как тогда пройти? Теперь я знаю, что они точно меня не тронут, кто же тогда их кормить будет, — поделилась Марина, хабаровчанка.
БОЛЬШОЙ ПРЕДМЕТ
Многие животные боятся больших предметов. И если вы начнете размахивать сумкой или палкой, (и не забывайте кричать) то это точно спугнет собак.
— Вечером я выхожу на улицу с битой. Нет, я ни разу никого не ударил. Просто если на меня начинают рычать, я начинаю размахивать своей палкой и орать. Ни разу не бросались, наверно думают, что я чем-то болен, — поделился Максим, житель краевой столицы.
ГРОМКИЙ ЗВУК
Как и все животные, собаки очень бояться громких звуков. И хоть они живут в городской среде и слышат шум автомобилей, от человека животные таких звуков не ожидают. Можно начать кричать или рычать, чтобы спугнуть собаку. Также многие горожане приобрели пневматический клаксон или воздушный сигнальный горн. Выдает такое устройство 120−130 децибел — это очень громко. Для сравнения: 120 децибел — шум, издаваемый петардой или салютом. И животные точно не ожидают от человека такого шума, что точно их напугает.
ОГОНЬ
Как и все животные, бродячие псы бояться огня. Нет, с факелом ходить не нужно, хватит зажигалки и лака для волос. Используйте только в целях, чтобы спугнуть, а не навредить живому существу!
— Я таким образом случайно защитила себя от стаи. Шла с магазина, в руках держала лак, в кармане зажигалка. И вдруг они, злые, начали лаять. И я продемонстрировала огненное шоу. Никого не поджигала, собаки сразу разбежались. Теперь всегда ношу этот набор с собой, — поделилась Кристина, горожанка.
ПЕРЦОВЫЙ ГАЗ
Из плюсов такого средства — они могут «стрельнуть» на два метра вперед. Из минусов — хватит максимум на несколько применений. Так что придется регулярно покупать новые устройства.
— Меня теперь обходят стороной наши местные собаки. При использовании я еще и кричала как ненормальная, что теперь ближе, чем на 10 метров не подходят. Мне стыдно, что пришлось сделать им неприятно, но главное, что я сама осталась цела и невредима, — рассказала Анастасия, хабаровчанка.
БОМБОЧКИ
Наверно все взрослые знакомы с маленькими бомбочками, которые еще и любят дети, хоть им и запрещены такие «игрушки». Они взрываются с громким хлопком, и получить от них настоящий урон, кроме оглушения, довольно трудно. И некоторые горожане пользуются этим, кидая в метре от агрессивного животного. И собаку спугнули, и никто не пострадал.
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ОТПУГИВАТЕЛИ
Самый известный метод защиты. Из больших минусов — работает не на всех животных, ведь собака может быть глухой и просто не услышать ультразвук. Но на остальных, здоровых хвостатых, влияет даже за десятки метров. Главное приобрести такой прибор в хорошем магазине, а не с дешевого по почте.