Главное — безопасность: хабаровчане поделились методами защиты от бродячих собак

— Я каждый день хожу по тропе, которую облюбовали хвостатые. И каждый день я беру с собой какую-нибудь еду, чтобы отвлечь животных, пока я прохожу мимо. Говорят, что подкармливать нельзя, а как тогда пройти? Теперь я знаю, что они точно меня не тронут, кто же тогда их кормить будет, — поделилась Марина, хабаровчанка.