КХЛ признала двух нападающих «Адмирала» лучшими игроками

Континентальная хоккейная лига объявила лучших игроков 23-ей недели регулярного чемпионата. Лучших молодым игроком стал нападающий ХК «Адмирала» Дмитрий Бучельников.
Находящийся в приморской команде на правах аренды Бучельников уже в пятый раз в сезоне становится лучшим молодым игроком КХЛ. В этот раз попадание в топ-список он заслужил прекрасно проведёнными встречами с «Барысом» и «Трактором». В четырех поединках на его счету гол и 4 результативных передачи.
А накануне лучших игроком игрового дня, воскресенья, был объявлен нападающий Антон Берлёв. В повторном поединке с «Трактором» он отметился тремя заброшенными шайбами. Интересно, что это был всего лишь пятый (и второй по скорострельности) хет-трик нападающего из «Адмирала» за 10 лет выступления команды в КХЛ.
Напомним, что три последних поединка регулярного сезона приморская команда проведет на выезде. Ближайший из них — 21 февраля в Уфе с «Салаватом Юлаевым».