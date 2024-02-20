КХЛ признала двух нападающих «Адмирала» лучшими игроками

Находящийся в приморской команде на правах аренды Бучельников уже в пятый раз в сезоне становится лучшим молодым игроком КХЛ. В этот раз попадание в топ-список он заслужил прекрасно проведёнными встречами с «Барысом» и «Трактором». В четырех поединках на его счету гол и 4 результативных передачи.