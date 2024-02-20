«Ну ты и наглый»: в Приморье кабан пробежал прямо перед носом тигра — видео

Забавный эпизод из таежной жизни зафиксировала камера фотоловушки в Приморском крае. Тигр, внезапно встретивший кабана, настолько удивился его невозмутимости, что даже не успел среагировать на невозмутимо бегущего копытного. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Хозяин приморской тайги неспешно прогуливался по своим владениям, когда услышал какой-то шум. Мгновенно затаившись, тигр начал ждать. И буквально через пару мгновений из-за поворота небольшой замерзшей речки неспешно вытрусил кабан.
Заметив своего самого страшного врага, кабан не бросился наутек, а лишь слегка ускорился, чуть изменил направление движения и достаточно неспешно скрылся за кустами.
Подскочившего тигра это поведение настолько изумило, что он даже не стал догонять копытное, лишь проводив его долгим и недоуменным взглядом. Потом, судя по всему, сплюнул раздосадовано и с грустным видом покинул место съемки.
Очевидно, что тигр был вполне сыт и не видел необходимости ловить наглое копытное, но оказался явно обескуражен его поведением.
Где снято это видео, и кто его автор, точно неизвестно. Специалисты центра «Амурский тигр» предполагают, что место съемки — Красноармейский район Приморья. Но это не точно.
Стоит отметить, что это видео явно демонстрирует, что проблем с питанием в лесу у большой кошки точно нет, раз уж ее основная пища — дикие кабаны, бродят у нее прямо под носом. Об этом, кстати, рассказывали специалисты центра «Амурский тигр».