«Ну ты и наглый»: в Приморье кабан пробежал прямо перед носом тигра — видео

Стоит отметить, что это видео явно демонстрирует, что проблем с питанием в лесу у большой кошки точно нет, раз уж ее основная пища — дикие кабаны, бродят у нее прямо под носом. Об этом, кстати, рассказывали специалисты центра «Амурский тигр».