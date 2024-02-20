Рассказываем, в каких домах отключат свет в Иркутске 20 февраля

Отключение света в Иркутске 20 февраля 2024 года произойдет на некоторых улицах Иркутска. У кого-то электричества не будет всего пару часов, а вот жителям некоторых домов в Ленинском районе придется ждать возвращение электроэнергии в течение всего рабочего дня.
Отключение света в Иркутске 20 февраля 2024
— Электроснабжение будет ограничено в Ленинском, Свердловском и Правобережном районах города для проведения неотложных работ, — говорят в ресурсоснабжающей организации.
В Ленинском районе под отключение попадет всего одна улица, в Свердловском — шесть, а в Правобережном — четыре. С подробной информацией можно ознакомиться в таблицах, представленных ниже.
В организации предупредили, что в плане работ возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании.