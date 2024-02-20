Рассказываем, в каких домах отключат свет в Иркутске 20 февраля

Отключение света в Иркутске 20 февраля 2024 года произойдет на некоторых улицах Иркутска. У кого-то электричества не будет всего пару часов, а вот жителям некоторых домов в Ленинском районе придется ждать возвращение электроэнергии в течение всего рабочего дня.