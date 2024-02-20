Десятки тонн рыбы хотела продать компания-призрак в Комсомольске

Когда проверяющие выехали на место регистрации комсомольского предприятия, то там обнаружили только нежилое одноэтажное здание, где находился авторазбор. Площадку по обороту рыбы признали фантомной, и исключили ее из реестра 16 февраля. Также о случившемся проинформировали ведомства, в чьи компетенции входит противодействие таким нарушением.