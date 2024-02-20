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Десятки тонн рыбы хотела продать компания-призрак в Комсомольске

Работу площадки остановил Россельхознадзор.
Источник: Комсомольская правда

Приморское Управление Россельхознадзора пресекло работу фантомной площадки по обороту рыбной продукции в Комсомольске.

Информация о компании специалистам поступила из Свердловской области в конце прошлого года. Оттуда на комсомольский адрес отправляли 40 тонн мороженной кеты. Отправителем также была фантомная площадка из Екатеринбурга.

Сотрудники управление проследили движение партии и проанализировали ветеринарные документы. Выяснилось, что документы оформлены с 11 сентября по 29 октября прошлого года. Рыбу также отправляли в Подмосковье и Санкт-Петербург.

Когда проверяющие выехали на место регистрации комсомольского предприятия, то там обнаружили только нежилое одноэтажное здание, где находился авторазбор. Площадку по обороту рыбы признали фантомной, и исключили ее из реестра 16 февраля. Также о случившемся проинформировали ведомства, в чьи компетенции входит противодействие таким нарушением.

торговля