«Лукойл» взыщет с АЗС Новосибирска более 129 млн рублей за использование бренда

Общая сумма исков составляет 129 млн рублей. Фирма также требует от ответчиков демонтировать товарные знаки, на использование которых у них нет прав. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Нарушение прав в «Лукойле» зафиксировали с начала года.
Исковые требования были предъявлены новосибирским ООО «Грифон» на 28 млн. рублей, ООО «Газойл» и ООО «Люрсон» на 7,8 млн. рублей, ООО «Глобал ойл» и ООО «Топливный комфорт» на 9,4 млн. рублей, ООО «Топливный комфорт» и ООО «Сибавтосервис Плюс» на 27,7 млн. рублей, ООО «Топливный комфорт» и ООО «Сибнафтагрупп» на 56 млн. рублей.
Судебные процессы начнутся уже в марте.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске будут судить владельца мобильной АЗС.