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В НСО закрылись 64 почтовых отделения из-за дефицита кадров

Всего в регионе работает 719 почтовых отделений.
Источник: Почта России

В Новосибирской области закрылось 64 почтовых отделения. Об этом сообщил BFM-Новосибирск со ссылкой на управление федеральной почтовой связи макрорегиона Сибирь.

Всего в регионе работает 719 почтовых отделений. Еще 64 отделения закрылись из-за нехватки сотрудников.

В «Почте России» отметили, что во время больничных и отпусков сотрудников отделения работают по сокращенному графику. Как только сотрудники выходят из больничного/отпуска или находят кандидата на открытую вакансию, то отделение работает в привычном режиме.

Актуальный график работы можно посмотреть на сайте Почты России или в мобильном приложении компании.

В населенных пунктах, где закрыли почтовые отделения, почту, корреспонденцию, пенсии доставят сотрудники других подразделений.

На данный момент штат почтовых отделений в регионе укомплектован на 83%. Больше всего открытых вакансий в Новосибирском районе. На полной ставке зарплата почтальона составляет от 24 тысяч рублей, оператора — от 28 тысяч рублей, начальника отделения — от 34 000 рублей.

Напомним, 35 почтовых отделений открылись после модернизации в Новосибирской области.

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