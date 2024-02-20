В НСО закрылись 64 почтовых отделения из-за дефицита кадров

В Новосибирской области закрылось 64 почтовых отделения. Об этом сообщил BFM-Новосибирск со ссылкой на управление федеральной почтовой связи макрорегиона Сибирь.
Всего в регионе работает 719 почтовых отделений. Еще 64 отделения закрылись из-за нехватки сотрудников.
Актуальный график работы можно посмотреть на сайте Почты России или в мобильном приложении компании.
В населенных пунктах, где закрыли почтовые отделения, почту, корреспонденцию, пенсии доставят сотрудники других подразделений.
На данный момент штат почтовых отделений в регионе укомплектован на 83%. Больше всего открытых вакансий в Новосибирском районе. На полной ставке зарплата почтальона составляет от 24 тысяч рублей, оператора — от 28 тысяч рублей, начальника отделения — от 34 000 рублей.
Напомним, 35 почтовых отделений открылись после модернизации в Новосибирской области.