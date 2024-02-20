В НСО закрылись 64 почтовых отделения из-за дефицита кадров

В Новосибирской области закрылось 64 почтовых отделения. Об этом сообщил BFM-Новосибирск со ссылкой на управление федеральной почтовой связи макрорегиона Сибирь.

В «Почте России» отметили, что во время больничных и отпусков сотрудников отделения работают по сокращенному графику. Как только сотрудники выходят из больничного/отпуска или находят кандидата на открытую вакансию, то отделение работает в привычном режиме.