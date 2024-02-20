Иностранцы в Приморье с начала года почти три тысячи раз нарушили ПДД

В Приморье с начала года составили 2097 протоколов на иностранцев, нарушивших за рулем правила дорожного движения. По мнению полицейских, количество нарушений повышается из-за роста туристической популярности края, а также увеличения числа трудовых мигрантов, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
Полицейские также напомнили, что иностранца могут больше не впустить в Россию, если его ранее в течение трех лет неоднократно привлекали к ответственности за административные правонарушения.
Приморские полицейские регулярно проводят рейды по выявлению административных правонарушений мигрантами. Например, в начале февраля в ходе операции «Таксист» во Владивостоке задержали 47 нарушителей-иностранцев, которые нарушили ПДД и правила нахождения в России.