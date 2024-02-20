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Иностранцы в Приморье с начала года почти три тысячи раз нарушили ПДД

В ГИБДД отметили прирост нарушений правил дорожного движения иностранцами.
Источник: ГУ МВД

В Приморье с начала года составили 2097 протоколов на иностранцев, нарушивших за рулем правила дорожного движения. По мнению полицейских, количество нарушений повышается из-за роста туристической популярности края, а также увеличения числа трудовых мигрантов, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Чаще всего иностранцы на дорогах края превышали разрешенную скорость движения, это было отмечено 1147 раз. В 258 случаях водители или их пассажиры проигнорировали ремни безопасности, в 157 — ездили без страховки автогражданской ответственности. Также полицейские задержали 98 иностранных водителей на машинах, неисправности которых не позволяли им безопасно ездить и 53 раза рулевые нарушали дорожную разметку и указания знаков.

Полицейские также напомнили, что иностранца могут больше не впустить в Россию, если его ранее в течение трех лет неоднократно привлекали к ответственности за административные правонарушения.

Приморские полицейские регулярно проводят рейды по выявлению административных правонарушений мигрантами. Например, в начале февраля в ходе операции «Таксист» во Владивостоке задержали 47 нарушителей-иностранцев, которые нарушили ПДД и правила нахождения в России.

ГИБДД