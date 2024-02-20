Иностранцы в Приморье с начала года почти три тысячи раз нарушили ПДД

В Приморье с начала года составили 2097 протоколов на иностранцев, нарушивших за рулем правила дорожного движения. По мнению полицейских, количество нарушений повышается из-за роста туристической популярности края, а также увеличения числа трудовых мигрантов, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Чаще всего иностранцы на дорогах края превышали разрешенную скорость движения, это было отмечено 1147 раз. В 258 случаях водители или их пассажиры проигнорировали ремни безопасности, в 157 — ездили без страховки автогражданской ответственности. Также полицейские задержали 98 иностранных водителей на машинах, неисправности которых не позволяли им безопасно ездить и 53 раза рулевые нарушали дорожную разметку и указания знаков.