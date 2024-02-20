Красноярский губернатор оценил восстановление соцобъектов и жилья в подшефной территории ЛНР

19 февраля губернатор Красноярского края Михаил Котюков посетил подшефную территорию — Свердловский округ Луганской Народной Республики. Он оценил объекты, которые край уже помог восстановить региону-побратиму, а также подтвердили планы по ремонту жилья, дорожных и социальных объектов на этот год.
Михаил Котюков побывал в поселке Бирюково, где планируют отремонтировать специальную общеобразовательную школу-интернат. В Свердловске он осмотрел детскую школу искусств, а также Дворец культуры, библиотеку имени В. П. Астафьева и молодежный центр, которые отремонтировали красноярские строители в рамках шефской помощи.
«Самое важное — все намеченные планы выполняются, — отметил по итогам инспекции Михаил Котюков. — Все, что было согласовано в предыдущие годы — завершено своевременно и уже сейчас есть план работы на 2024 год. По 15 объектам работы уже фактически начались. В ближайшее время по всем остальным объектам будут проведены обследования и строители приступят к выполнению работ. Уверен, что здесь обязательно установится мирная жизнь, на долгие годы укрепится дружба наших регионов, появятся перспективные возможности для развития Свердловска».
Отметим, за два года Красноярский край восстановил на подшефной территории 117 объектов, в числе которых школы, больницы, жилые дома, дошкольные учреждения, объекты культуры, здравоохранения, спорта, дороги и МФЦ.
На этом помощь Донбассу не закончится. Накануне красноярский губернатор и глава администрации Свердловского муниципального округа ЛНР Андрей Сухачёв подписали новое соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на взаимодействие территорий в сферах малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также развитие гуманитарной сферы.
«Соглашение расширяет границы нашего сотрудничества — мы переходим к наполнению инфраструктуры содержание, — прокомментировал Михаил Котюков. — В этой части предложим коллегам мероприятия и проекты, которые хорошо себя зарекомендовали в Красноярском крае. Безусловно, будем заниматься наполнением школ и библиотек, а также поддержим организацию отдыха школьников подшефной территории в других регионах России». В свою очередь Андрей Сухачёв поблагодарил Красноярский край за оказываемую помощь.