Красноярский губернатор оценил восстановление соцобъектов и жилья в подшефной территории ЛНР

«Самое важное — все намеченные планы выполняются, — отметил по итогам инспекции Михаил Котюков. — Все, что было согласовано в предыдущие годы — завершено своевременно и уже сейчас есть план работы на 2024 год. По 15 объектам работы уже фактически начались. В ближайшее время по всем остальным объектам будут проведены обследования и строители приступят к выполнению работ. Уверен, что здесь обязательно установится мирная жизнь, на долгие годы укрепится дружба наших регионов, появятся перспективные возможности для развития Свердловска».