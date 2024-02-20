Ученые в Новосибирске воссоздали фрагменты ДНК для лечения СМА

СМА до сих пор остается одним из самых редких генетических заболеваний. В России в 2023 году родилось 55 детей со спинальной мышечной атрофией. И только два препарата в мире способны им помочь. Отечественный вводится в спинной мозг каждые три месяца при стоимости одной дозы более 100 тыс. долларов. Второй — импортный стоит 1,3 млн долларов.