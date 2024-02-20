Какой бизнес есть у объявленного в розыск Федора Щербакова и при чем тут Владивосток

«В Приморском крае его знают как основателя и владельца медиахолдинга 1MI, в который входят приморское издание “Восток-Медиа” и газета “Золотой Рог”», — пишет «КП-Владивосток» о бизнесмене Федоре Щербакове, который объявлен в розыск.
По данным Rusprofile, Щербаков действительно является генеральным директором компании ООО «Премьермедиаинвест» (1MI), который является учредителем 24 региональных и трех федеральных СМИ. В активе есть сеть пабликов в соцсетях, о чем говорится на сайте холдинга, но названия не приводятся.
Среди активов медиахолдинга 1MI есть и дальневосточные издания. Сразу два — во Владивостоке: «Восток Медиа» и «Золотой Рог», а также одно в Хабаровске — «Транссиб инфо».
Ранее сообщалось о том, что Щербаков уехал из России. По данным журналистов, уголовное дело связано не с киностудией, которую он возглавлял, а с бизнесом. Есть даже информация о том, кто мог пострадать от деятельности бизнесмена.