График работы почты в Хабаровске изменится 22−23 февраля

23 февраля вся страна празднует День защитника Отечества. Это официальный выходной день для всех, кто работает не по сменному графику. 23 февраля будут закрыты многие учреждения и организации, в том числе отделения «Почты России».
— 23 февраля станет выходным для дальневосточных отделений «Почты России». В этот день почтальоны не будут разносить отправления и периодические печатные издания, — сообщили в пресс-службе компании.
График работы почты изменится и 22 февраля. Рабочий день в отделениях сократится на час. Но уже 24 февраля почта вернется к обычному расписанию.