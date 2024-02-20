Жителям Хабаровска заплатят полмиллиона за рождение ребенка 31 мая

— Обязательное условие — наличие у обоих родителей гражданства Российской Федерации, а у одного из них — постоянной регистрации на территории Хабаровска не менее трех лет. При этом не имеет никакого значения время появления на свет новорожденных, — сообщает администрация Хабаровска.