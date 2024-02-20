Жителям Хабаровска заплатят полмиллиона за рождение ребенка 31 мая

Хабаровчанки могут получить полмиллиона за рождение ребенка. Для этого нужно, чтобы малыш появился на свет 31 мая. Постановление о проведении ежегодной акции «Расти здоровым, малыш!» подписал мэр города Сергей Кравчук.
Мероприятие приурочено ко дню рождения Хабаровска, главной целью которого является формирование мотивации к повышению рождаемости.
— Обязательное условие — наличие у обоих родителей гражданства Российской Федерации, а у одного из них — постоянной регистрации на территории Хабаровска не менее трех лет. При этом не имеет никакого значения время появления на свет новорожденных, — сообщает администрация Хабаровска.
Фамилия претендентов, которые соответствуют требованиям, впишут в специальные билеты. Их поместят конверты, а конверты — в прозрачную емкость. Имя победителя вытащит независимый эксперт, а остальные участники получат сертификаты на 25 тысяч рублей.