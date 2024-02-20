Из-за прихода морозов школьники Красноярска могут остаться дома

В Красноярске родители могут оставить своих детей дома из-за прихода сильных морозов. Об этом сообщили в мэрии города.
Если температура воздуха опустится до −32 градусов и ниже, то ученики младших классов могут не ходить на занятия. При температуре −35 градусов остаться дома смогут школьники с 5 по 11 класс.
В мэрии также отметили, что при порывистом ветре и температуре −31 градус все школьники могут отказаться от похода на занятия.
Школы продолжат работать в обычном режиме, но решение о проведении занятий дистанционно или очно будет приниматься в каждом конкретном случае.
По данным сервиса «Яндекс Погода», утром 20 февраля в Красноярске был зафиксирован мороз в −33 градуса.