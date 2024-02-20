Граница между Хабаровским краем и Китаем закроется 23 февраля и 8 марта

В связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня в Хабаровском крае пункт пропуска Покровка — Жаохэ не будет работать 23 февраля и 8 марта. Также изменяется режим работы пограничных переходов в Еврейской автономной области, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Хабаровском крае пункт пропуска в Покровке Бикинского районе не будет работать только в праздничные дни, в остальные — в обычном режиме: с 10:00 до 19:00.
В Еврейской автономной области переходы Нижнеленинское — Тунцзян и Амурзет — Лобэй также не будут работать два праздничных дня. Железнодорожный пункт пропуска работает в круглосуточном режиме.
В Амурской области погранпереходы Поярково — Сюнькэ, Благовещенск — Хэйхэ и Кани-Курган — Хэйхэ на праздники приостанавливать работу не будут.