Важный участок дороги открыли в Приморье после непогоды

В Приморье вновь открыто движение на участке дороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово с 76 по 135 километры. Ограничения были введены 19 февраля из-за непогоды по решению «Примавтодора» и отделения ГИБДД по Партизанскому району, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) администрации Лазовского муниципального округа.
Дорожники обработали проезжую часть противогололедными материалами. Участок открыт для проезда всех видов транспорта.
Напомним, 19 — 20 февраля в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. В регионе прошли осадки в виде дождя со снегом. На дорогах образовался гололед, на проводах и деревьях — налипание мокрого снега. В ряде муниципалитетов на некоторых участках было ограничено движение большегрузного транспорта, возникли перебои с электроснабжением. Энергетики устраняли аварии во Владивостоке, Большом Камне, Фокино, Надеждинском районе и Черниговском округе.
Выход на лед в Амурской и Уссурийском заливах запрещен из-за разрушения льда и выноса его в открытую часть заливов.