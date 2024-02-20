Важный участок дороги открыли в Приморье после непогоды

Напомним, 19 — 20 февраля в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. В регионе прошли осадки в виде дождя со снегом. На дорогах образовался гололед, на проводах и деревьях — налипание мокрого снега. В ряде муниципалитетов на некоторых участках было ограничено движение большегрузного транспорта, возникли перебои с электроснабжением. Энергетики устраняли аварии во Владивостоке, Большом Камне, Фокино, Надеждинском районе и Черниговском округе.