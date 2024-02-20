«Почта России» рассказала, как отделения будут работать в праздник

Праздничный день, 23 февраля, станет выходным и для отделений «Почты России». Днем ранее рабочее время сотрудников будет сокращено на час. В остальные дни график работы без изменений.
Как сообщает пресс-служба «Почты России», 23 февраля почтальоны отдыхают. Письма и газеты в этот день разносить не будут. А 22 февраля отделения почты в Приморском крае закроются на час раньше.
Добавим, что прямо сейчас в отделениях «Почты России» есть возможность выписать любимые газеты с нового месяца даже на оставшийся период первого полугодия. «АиФ» остаётся самым популярным у жителей региона общественно-политическим изданием.
О возможности подписаться и по графику работы отделений всегда можно узнать на сайте pochta.ru.