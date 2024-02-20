В Новосибирске сильные морозы продержатся до конца недели

До конца этой недели в Новосибирске будут сильные морозы до −35 градусов. Об этом сообщили в мэрии города.
В пригороде может быть еще холоднее — до −36 градусов. В связи с этим в администрации напомнили критерия посещения школы при такой погоде.
При температуре −25 градусов родители дошкольников и учеников 1−4 классов должны сами решать, отправлять ли детей в школу или детский сад.
При температуре от −30 градусов и ниже дети 5−9 классов могут оставаться ниже. Для старшеклассников (10−11 классы) установлена отметка в −35 градусов и ниже.
В любом из этих случаев окончательное решение о посещении школы в морозы принимают родители. Об отсутствии ребенка они должны предупредить классного руководителя.
Напомним, в Новосибирске с 19 февраля ввели режим черного неба.