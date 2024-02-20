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Всех, кто ездит за рулем, предупредили о «ловушке» на важном перекрестке — схема

Водителей Владивостока проинформировали об изменениях.
Источник: ЦОДД Владивостока

Светофор на перекрестке улицы Русской и проспекта 100-летие Владивостока отключен, сообщает ИА PrimaMedia. На оживленной дороге для регулировки движения дежурят сотрудники ДПС.

Как сообщили в МКУ «Центр организации дорожного движения», работы по выявлению неисправности объекта продолжаются. На время ремонта светофора было принято решение и вовсе его отключить.

Чтобы избежать аварий, на участке дежурит наряд ГИБДД.

«В случае снижения пропускной способности будет работать регулировщик. Просим водителей быть внимательными», — уточнили в ЦОДД.