Всех, кто ездит за рулем, предупредили о «ловушке» на важном перекрестке — схема

Светофор на перекрестке улицы Русской и проспекта 100-летие Владивостока отключен, сообщает ИА PrimaMedia. На оживленной дороге для регулировки движения дежурят сотрудники ДПС.
Как сообщили в МКУ «Центр организации дорожного движения», работы по выявлению неисправности объекта продолжаются. На время ремонта светофора было принято решение и вовсе его отключить.
Чтобы избежать аварий, на участке дежурит наряд ГИБДД.
«В случае снижения пропускной способности будет работать регулировщик. Просим водителей быть внимательными», — уточнили в ЦОДД.